Аналитики заявили о росте зарплатных предложений почти на 19%

Известия/Артем Коротаев Стало известно, у каких сотрудников выросли зарплаты. Как сегодня пишут "Известия", по данным аналитиков, самой большой прибавкой (на 27%) могут похвастаться работники сферы красоты и здоровья, а также услуг.
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