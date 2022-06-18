Такие перцы «по-деревенски» дедушка всегда готовил, когда мы приезжали к нему в деревню: очень вкусно и просто, аромат стоит на всю кухню

Ну очень вкусно получается! Наверное одно из моих самых любимых блюд и перцев, особенно когда дедушка его готовил, это было его фирменное блюдо! Когда мы приезжали в гости у нему в деревню, он всегда нам делал такие перцы, как сейчас помню, аромат стоял на всю кухню! Готовится все элементарно просто и быстро, но вкус такой, что словами не передать, это нужно один раз попробовать! Уверен, вам понравится! Для приготовления этого безумно вкусного блюда нам понадобится сладкий перец, примерно 8-10 штук, все зависит от размера вашей сковородки.