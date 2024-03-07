Ранняя менопауза: как распознать и что делать

Многие женщины со страхом относятся к раннему климаксу, который наступает до 45 лет. Прежде чем паниковать, следует разобраться в его особенностях, симптомах и методах коррекции состояния здоровья организма Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева изданию aif.
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