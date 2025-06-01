Хорватские усташи против человечества и человечности

Лидер усташей Антен Павелич «зигует» на фоне хорватского флага В предыдущей статье мы говорили об исторической судьбе сербов и хорватов, о том, как они оказались в одном государстве, появлении националистической организации усташей, их террористической деятельности, участии в убийстве короля Югославии Александра I Карагеоргиевича и министра иностранных дел Франции Луи Барту.