Мирошниченко и Тринеев примут участие в лагере развития «Вашингтона»

Он пройдет с 1 по 5 июля. Завершающим этапом тренировочной сессии станет турнир по хоккею 3 на 3. 19-летний Мирошниченко был задрафтован клубом в 2022 году под общим 20-м номером, 21-летний Тринеев – в 2020 году под 117-м номером (4-й раунд).