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За рулем

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«Гадкий утенок» возвращается: каким будет самый доступный электромобиль Европы

«Гадкий утенок» возвращается: каким будет самый доступный электромобиль Европы

Французская марка Citroen официально подтвердила: легендарная 2CV возвращается. Премьера концепта назначена на Парижский автосалон, который откроется 12 октября 2026 года и продлится до 18-го.

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