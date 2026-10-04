«Гадкий утенок» возвращается: каким будет самый доступный электромобиль Европы

Французская марка Citroen официально подтвердила: легендарная 2CV возвращается. Премьера концепта назначена на Парижский автосалон, который откроется 12 октября 2026 года и продлится до 18-го.
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