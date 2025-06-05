Путин расширил список основных задач Совета по нацпроектам

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом расширил список основных задач Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в частности, орган также будет подготавливать предложения по совершенствованию деятельности институтов развития при достижении национальных целей и реализации национальных проектов и программ.