Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что премьер-министр республики Виктор Орбан якобы вышел за кофе по предложению канцлера Германии Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС голосовали за начало переговоров с Украиной о вступлении в сообщество, сообщает Mandiner.
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