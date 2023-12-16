Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Очень сомневаюсь, что это произойдет. Там, где принимают такие решения валом его единомышленниковSHOT: писателя Бы...
  • Ed
    На самом деле здесь пытаются скрыть отсутствие  помощи нашим раненым бойцам. Нашего бойца банально бросили и пытаются...Умирающий солдат ...
  • Вовладар Даров
    Гордый мальчик ждёт, что ему позвонит сам В.В. Путин?)) Будет, что доложить дедушке Спотыкачу!Макрон передал Пу...

Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе

Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что премьер-министр республики Виктор Орбан якобы вышел за кофе по предложению канцлера Германии Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС голосовали за начало переговоров с Украиной о вступлении в сообщество, сообщает Mandiner.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх