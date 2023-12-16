Сийярто опроверг сообщения о том, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что премьер-министр республики Виктор Орбан якобы вышел за кофе по предложению канцлера Германии Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС голосовали за начало переговоров с Украиной о вступлении в сообщество, сообщает Mandiner.