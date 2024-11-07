🍂🍁Ноябрь. Дождливый или снежный. ❄️❄️❄️ А может солнечный и нежный. Каким бы ни был он. Пусть счастье принесёт в ваш дом!.
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🍂🍁Ноябрь. Дождливый или снежный. ❄️❄️❄️ А может солнечный и нежный. Каким бы ни был он. Пусть счастье принесёт в ваш дом!.