Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ

Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Комментарии
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Елена Хараничева
Потому что прогибались и продолжаем прогибаться под западом. Всё переживаем, вдруг не так о нас подумают...
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13 час.
М
Мария
Нам давно надо оттуда выйти! Молодец Трамп. Теперь опять придумают какую-то гадость, наподобие истории с ковидом.
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13 час.
Karmadon
Нам тоже давно пора выйти из всех организаций-дармоедов. Минимум половина взносов попросту рассовывается по карманам чиновничьего аппарата. А кому и как реально помогать, как-нибудь разберемся сами.
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9 час.

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