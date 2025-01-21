Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ
Комментарии
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Елена Хараничева
Потому что прогибались и продолжаем прогибаться под западом. Всё переживаем, вдруг не так о нас подумают...
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13 час.
М
Мария
Нам давно надо оттуда выйти! Молодец Трамп. Теперь опять придумают какую-то гадость, наподобие истории с ковидом.
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13 час.
Karmadon
Нам тоже давно пора выйти из всех организаций-дармоедов. Минимум половина взносов попросту рассовывается по карманам чиновничьего аппарата. А кому и как реально помогать, как-нибудь разберемся сами.
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9 час.
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