Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ

Елена Хараничева Потому что прогибались и продолжаем прогибаться под западом. Всё переживаем, вдруг не так о нас подумают...

М Мария Нам давно надо оттуда выйти! Молодец Трамп. Теперь опять придумают какую-то гадость, наподобие истории с ковидом.