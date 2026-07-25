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Аналитики сохраняют нейтральный прогноз по крипторынку на третий квартал на фоне ужесточения макроусловий

Аналитики сохраняют нейтральный прогноз по крипторынку на третий квартал на фоне ужесточения макроусловий

Прогноз по крипторынку на третий квартал 2026 года остаётся нейтральным: после сложной первой половины года биткоин, похоже, переходит от коррекционной фазы к этапу накопления, однако более жёсткий макроэкономический фон удерживает аналитиков от избыточного оптимизма.

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