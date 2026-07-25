Аналитики сохраняют нейтральный прогноз по крипторынку на третий квартал на фоне ужесточения макроусловий

Прогноз по крипторынку на третий квартал 2026 года остаётся нейтральным: после сложной первой половины года биткоин, похоже, переходит от коррекционной фазы к этапу накопления, однако более жёсткий макроэкономический фон удерживает аналитиков от избыточного оптимизма.