Аналитики сохраняют нейтральный прогноз по крипторынку на третий квартал на фоне ужесточения макроусловий

Прогноз по крипторынку на третий квартал 2026 года остаётся нейтральным: после сложной первой половины года биткоин, похоже, переходит от коррекционной фазы к этапу накопления, однако более жёсткий макроэкономический фон удерживает аналитиков от избыточного оптимизма.
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