В Ирландии экс-тренера сборной по плаванию судят за сексуальное насилие

Экс-тренер олимпийской сборной Ирландии по плаванию Джордж Гибни предстанет перед судом для вынесения приговора по делу о сексуальном насилии над спортсменками.
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