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Энциклопедия Техники

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  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...
  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше

Вторая Мировая: день за днём. 1 февраля 1942 года. Двести двадцать пятый день Великой Отечественной войны

Вторая Мировая: день за днём. 1 февраля 1942 года. Двести двадцать пятый день Великой Отечественной войны

﻿Привет всем! Я буду публиковать материалы и здесь, на Пикабу. Вместе с текстом я применяю фотографии высокопоставленных офицеров и боевой техники учтено! Союзников, голубые направления основных событий на других театрах военных действий, желтых границ отвоёванных территорий при наступлении на ту или другую сторону.

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