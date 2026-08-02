Ирина Шейк поздравила Рикардо Тиши с 52-летием вопреки слухам

Известный модельер Рикардо Тиши отпраздновал день рождения, ему исполнилось 52 года. Ирина Шейк поздравила друга, выложив фото, а позднее привлекла внимание слухами о новом романе с бывшим бойфрендом Кендалл Дженнер, младшим её на 10 лет.
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