В МВД рекомендуют не оплачивать аренду парковочного места исключительно на основании переписки Мошенники начали использовать схему с фиктивной арендой парковочных мест в жилых домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т "Коробки новорожд...
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым