Главное в тезисах: Инициатива Маска: Илон Маск лично предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость спутниковой связи для украинских военных, и глава Белого дома эту идею поддержал.
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