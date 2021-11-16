В Рязани будут судить мужчину, порезавшего человека у площади Ленина

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Рязани. РИА «7 новостей»В Рязани передали в суд уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Рязани. РИА «7 новостей»В Рязани передали в суд уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
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