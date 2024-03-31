Путину напрямую докладывали о ситуации после теракта в «Крокусе»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент РФ Владимир Путин постоянно находился на связи с руководителями силовых ведомств и получал доклады о подготовке и задержании террористов, сообщил 31 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.