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Царьград

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Сладков назвал санкции Зеленского против него "выговором душевнобольного"

Сладков назвал санкции Зеленского против него "выговором душевнобольного"

Военный корреспондент Александр Сладков отреагировал на введенные против него санкции Зеленского.Сладков заявил, что Украина не перестает его удивлять своей яростью в отношении окружающих.

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