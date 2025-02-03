«Злой город» возглавил кинопрокат в России в выходные

Картина заработала 138,2 миллиона рублей в РФ и СНГ Исторический фильм «Злой город» стал лидером кинопроката, заработав 138,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.
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