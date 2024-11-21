После того как избранный президент США Дональд Трамп заявил о будущих назначениях в своей новой администрации, Белый дом стал безумствовать и не нашёл ничего лучше, чем предоставить 17 ноября разрешение Зеленскому наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.