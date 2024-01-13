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Военное обозрение

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И зенитные, и ударные: на симпозиуме SNA2024 в США представлены новые пусковые установки Mk.41 Adaptable Deck Launcher для боевых кораблей

И зенитные, и ударные: на симпозиуме SNA2024 в США представлены новые пусковые установки Mk.41 Adaptable Deck Launcher для боевых кораблей

Ракеты в такие установки могут загружаться в горизонтальном варианте.

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