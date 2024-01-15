Ирина Хакамада показала редкое видео с детьми

Хакамада станцевала с сыном и дочерью на отдыхе Экс-политик счастлива, что у ее детей все хорошо. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Ирина Хакамада разместила видео, где она с сыном и дочерью танцуют в Таиланде.