Ирина Хакамада показала редкое видео с детьми

Хакамада станцевала с сыном и дочерью на отдыхе Экс-политик счастлива, что у ее детей все хорошо. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Ирина Хакамада разместила видео, где она с сыном и дочерью танцуют в Таиланде.
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