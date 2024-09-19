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Закон, порядок, государство

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За сутки в Херсонской области полицейские задержали 10 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В течение суток в ходе проведения оперативно-профилактической операции, направленной на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств, сотрудники полиции Херсонской области установили причастность 10 граждан, проживающих в Голопристанском, Каховском, Горностаевском и Алешкинском округах, к хранению, а также сбыту наркотиков.

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