За сутки в Херсонской области полицейские задержали 10 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В течение суток в ходе проведения оперативно-профилактической операции, направленной на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств, сотрудники полиции Херсонской области установили причастность 10 граждан, проживающих в Голопристанском, Каховском, Горностаевском и Алешкинском округах, к хранению, а также сбыту наркотиков.