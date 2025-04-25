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  • Валерий Цымбулов
    замечательно и правдиво!Мистика из жизни
  • Люся Люся
    Заведите ещё штук 5 котов. Будет повод снова чушь писать,как они там бегаютБеня и бумажный п...
  • Светлана Петрова
    Все дело в рецепте! Не жалеть ингредиентов, а еще выстоять хорошенечко, да на бане, а изюма побольше!...)))Изюминка

— Ты меня любишь? — Да, конечно! А ты? — И я себя люблю!

— Ты меня любишь? — Да, конечно! А ты? — И я себя люблю!

Отец — сыну:— Ну, сынок, чем сегодня папу порадуешь?— Папа, все то, что тебя может порадовать, мы еще вчера с пацанами выпили! Отец ругает пятилетнего сына:— Ну сколько раз тебе говорить, чтобы ты не играл со спичками!— Папа, я не играл, я прикуривал.

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