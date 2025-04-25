— Ты меня любишь? — Да, конечно! А ты? — И я себя люблю!

Отец — сыну:— Ну, сынок, чем сегодня папу порадуешь?— Папа, все то, что тебя может порадовать, мы еще вчера с пацанами выпили! Отец ругает пятилетнего сына:— Ну сколько раз тебе говорить, чтобы ты не играл со спичками!— Папа, я не играл, я прикуривал.