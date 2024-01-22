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Китай

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В Партийной школе при ЦК КПК завершился семинар по продвижению высококачественного развития финансового сектора

Пекин, 18 января /Синьхуа/ -- Семинар по продвижению высококачественного развития финансового сектора, в котором приняли участие ведущие руководящие кадры провинциального и министерского уровней, завершился в пятницу в первой половине дня в Партийной школе при ЦК КПК /Государственной административной академии/.

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