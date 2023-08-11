ШЕСТЬ КИТОВ, КОТОРЫЕ РЕШАТ БУДУЩЕЕ: РОССИЯ ГОТОВИТ НОВЫЙ ФРОНТ

Андрей Stan

)))) про развитие правду говорит. Живу на Таймыре... Так вот, пару лет назад здесь была закончена реконструкция местного аэропорта... Сам видел как на ВВП Алыкеля садился и потом взлетал наш Ту-160... + будут востанавливаться позиции ПРО/ПВО... ))) А летом проходили маневры "пехотинцев" Арктической бригады... )))