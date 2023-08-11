БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ШЕСТЬ КИТОВ, КОТОРЫЕ РЕШАТ БУДУЩЕЕ: РОССИЯ ГОТОВИТ НОВЫЙ ФРОНТ

ШЕСТЬ КИТОВ, КОТОРЫЕ РЕШАТ БУДУЩЕЕ: РОССИЯ ГОТОВИТ НОВЫЙ ФРОНТ

ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLООKPRESS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Пока всё внимание общественности приковано к специальной военной операции, в Арктическом регионе России ведётся серьёзная работа.

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Комментарии
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Андрей Stan
)))) про развитие правду говорит. Живу на Таймыре... Так вот, пару лет назад здесь была закончена реконструкция местного аэропорта... Сам видел как на ВВП Алыкеля садился и потом взлетал наш Ту-160... + будут востанавливаться позиции ПРО/ПВО... ))) А летом проходили маневры &quot;пехотинцев&quot; Арктической бригады... )))
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