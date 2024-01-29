ЦБ РФ: При выдаче кредита, банки должны указывать ПСК рядом со ставкой, как будто есть выбор

Центробанк России опубликовал информацию о том, что отныне при выдаче кредитов россиянам, информация о процентных ставках по кредиту или займу, должна размещаться вместе со значениями о полной стоимости кредита или ПСК.
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