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Орловцам подсказали, куда звонить, если на майских во дворе образуется свалка

Орловцам подсказали, куда звонить, если на майских во дворе образуется свалка

Регоператор «Зелёная роща» решил действовать на опережение. Понимая, что за майские праздники, и без того непростая ситуация с вывозом мусора, накалится, поделилась с орловцами телефоном горячей линии по уборке ТКО.

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