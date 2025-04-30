Орловцам подсказали, куда звонить, если на майских во дворе образуется свалка

Регоператор «Зелёная роща» решил действовать на опережение. Понимая, что за майские праздники, и без того непростая ситуация с вывозом мусора, накалится, поделилась с орловцами телефоном горячей линии по уборке ТКО.
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