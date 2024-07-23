В Петербурге проведут предварительное слушание суда по делу об убийстве Талькова

Уже допросили свыше 150 свидетелей Петроградский суд Петербурга 23 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года.