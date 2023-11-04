NBC рассказал о переговорах между Западом и Украиной о мире с Россией

США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации в пятницу, 3 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии