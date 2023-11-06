Более 3600 жителей и гостей Поморья посетили мероприятия детской программы VII Международного кинофестиваля Arctic Open, где на победу претендовали 15 короткометражных и четыре полнометражных фильма от режиссеров из России, Китая, Перу, Дании, Турции, Ирана и Италии.