Катается собственников жилья: какой ремонт нельзя делать в квартире

Все россияне, проживающие в многоквартирных домах, должны отдавать себе отчёт в том, что в их отношении действуют различные нормативно-правовые акты, которые накладывают на них определённые ограничения в части проведения ремонта.
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