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Компания Буткевича «Нова-Кос» инвестирует 513 млн грн в строительство очистных сооружений в Калуше

Компания Буткевича «Нова-Кос» инвестирует 513 млн грн в строительство очистных сооружений в Калуше

Компания «Нова-Кос» украинского бизнесмена Геннадия Буткевича инвестирует 513 млн грн в строительство новых очистных сооружений в Калуше.

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