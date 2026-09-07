"Мы должны готовиться к новому началу": Франция анонсировала возобновление переговоров России с Украиной

Политики ЕС надеются на возобновление переговоров между Украиной и Россией после того, как состоятся выборы в российский парламент.
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