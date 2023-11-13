Ситуация на Ближнем Востоке накаляется: по базе США в Сирии нанесли удар, Штаты ответили

Пентагон выступил с официальным сообщением в котором объявил, что ВВС США совершили авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и союзным группировкам на востоке Сирии.
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