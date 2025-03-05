«Круглый стол» и Столетняя война Вполне возможно, что древний король Артур мог выглядеть и так. Вот только доспехов таких он явно не носил.
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«Круглый стол» и Столетняя война Вполне возможно, что древний король Артур мог выглядеть и так. Вот только доспехов таких он явно не носил.
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