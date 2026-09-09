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Автоэксперт Хайцеэр перечислил 5 самых частых уловок недобросовестных техцентров

Автоэксперт Хайцеэр перечислил 5 самых частых уловок недобросовестных техцентров

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru» перечислил самые распространённые способы обмана в автосервисах.

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