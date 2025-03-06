«Даже не хочу себя сравнивать с Никулиным». Лямкин о рекорде среди защитников «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин после победного матча с «Автомобилистом» (3:1) поделился эмоциями от своей заброшенной шайбы, благодаря которой он смог побить клубный рекорд «Ак Барса» по на набранным очкам среди защитников.
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