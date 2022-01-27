Искусство

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Британская художница. Karina Knight

Британская художница. Karina Knight

Карина Найт (Karina Knight) — британская художница. Несмотря на то, что Карина заочно училась в Великобритании, в школе искусств Рейгейте в классе художника Майкла Ноакса, а также брала уроки в художественной школе Уайтчепел и в колледже Морли у скульптора Алана Торнхилла, считает себя самоучкой.

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