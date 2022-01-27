Британская художница. Karina Knight

Карина Найт (Karina Knight) — британская художница. Несмотря на то, что Карина заочно училась в Великобритании, в школе искусств Рейгейте в классе художника Майкла Ноакса, а также брала уроки в художественной школе Уайтчепел и в колледже Морли у скульптора Алана Торнхилла, считает себя самоучкой.