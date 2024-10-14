В Керчи продолжаются мероприятия, посвященные 100-летию архивной службы

В Керчи продолжаются мероприятия, посвященные 100-летию архивной службыК памятной дате, 100-летию создания архивной службы Керчи, муниципальным архивом города подготовлен краткий исторический очерк «Керченскому архиву 100 лет (1924-2024)», в котором на основе архивных документов из фондов Государственного архива Республики Крым и муниципа.