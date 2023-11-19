Росгвардейцы отметили День ракетных войск и артиллерии в Ленобласти

Росгвардейцы почтили память погибших товарищей и возложили цветы к мемориалу. Ветераны и военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии отметили День ракетных войск и артиллерии в Ленобласти.
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