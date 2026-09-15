«Это не мы, это обстоятельства!»: приезжие из Узбекистана и Таджикистана взвыли из-за отлова нелегалов в Коммунарке

Телеканал "78". Новости Петербурга Полиция усилила рейды в нескольких районах Новой Москвы и уже поймала десятки нелегалов.
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С Затулло надо спрашивать за весь бардак.
Да черножопую сволочь без документов надо пиздить хорошенько, тогда и свалят быстрее в свои черножопии, особенно пиздить поганых точиков, за февраль 1990-го в вонючем дюшамбе...