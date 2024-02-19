Тюменцам предлагают купить Лексус по цене подержанного «корейца». Скрин

Тюменцы могут приобрести Lexus LS600H с гибридным двигателем по цене подержанного корейского авто. Распродажу конфискованного транспорта проводит через посредника региональное управление Росимущества, сообщает портал «Сбербанк АСТ».
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