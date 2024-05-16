Грэдинару – о ситуации с Татьяной Рэдукану: «Есть презумпция невиновности»

Низменный поступок, призванный помешать внеочередной проверке прокуроров и судей. Так вице-председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Грэдинару прокомментировал появившуюся в публичном пространстве информацию о связях Татьяны Рэдукану, бывшего члена Комиссий по преветтингу и веттингу, с Вячеславом Платоном и Иланом Шором.
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