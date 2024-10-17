Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Стоило в Курской области пройти суточному доброму дождю, а профессиональным мародёрам сельских супермаркетов получить несколько болезненных тычков и откатиться кое-где до 10-15 километров .
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