Рейтинг средних заработков в Европе: в каких странах платят больше всего

Среднегодовая скорректированная зарплата в странах ЕС демонстрирует значительные различия. В прошлом году доходы варьировались от 13 503 евро в Болгарии до 81 064 евро в Люксембурге, а средний показатель составил 37 863 евро.
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