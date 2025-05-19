Доставать солнцезащитный крем или зонты? Какой будет погода в России на новой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Росси рассказал, где будет самая жаркая погода в России.В ближайшую неделю на большей части территории России установится спокойная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд.
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