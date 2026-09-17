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Царьград

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Ростовскую аптеку оштрафовали на 100 тысяч за кошачий корм среди лекарств

Ростовскую аптеку оштрафовали на 100 тысяч за кошачий корм среди лекарств

Арбитражный суд Ростовской области назначил аптеке «ФАРМ», расположенной на Республиканской, 135 в Ростове, административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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