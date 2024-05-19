СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святослав Сюткин
    Не трогайте Путина-он все делает по Закону! Плохо,что приближенные из его окружения нарушали Законы,считая что им все...Происходящее в Ро...
  • Бобкина Татьяна
    Однако, теперь генералами стали телеведущие. Как только пролезут в постель к высшим военным чинам, так сразу становят..."Через 10 месяцев...
  • Валера Морозов
    Как , вообще, этот завод отдали ворам? Патронный завод…Страна вернула па...

А вдруг мы услышим да и переймём передовой американский опыт?

Отличный     ответ    украинецу. Сначала  вступление, дабы  было  понятно,  о  чём  речь.Украинец  з  Полтавы  кричит, что      вот  Америка  кормит  своих  - "десятки (или уже сотни ?) ярдов зелени Украине; финансовая (и многая прочая) помощь государствам, где совершился цветной переворот; и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх